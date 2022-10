Ribeira de Pena: levantamento do Menir de Pedra D’Anta

O Município de Ribeira de Pena procedeu ao levantamento do Menir de Alvadia. Este menir encontrava-se retirado da sua posição original e foi, no dia 30 de setembro, reposto e erguido à sua posição. O restauro deste monumento foi feito no âmbito das contrapartidas da construção da barragem de Daivões de que faz parte do Sistema Eletroprodutor do Tâmega da Iberdola e foi acompanhado pelo Ecomuseu de Ribeira de Pena, pela empresa Palimpsesto e pelo Professor Domingos Cruz, da Universidade de Coimbra.

Este acontecimento foi vivido de forma especial pela comunidade, sendo um momento há muito esperado pela população de Alvadia e por toda a equipa envolvida no projeto. O Menir de Alvadia é de grande dimensão, localizado nas proximidades da aldeia de Alvadia, numa zona aplanada da Serra do Alvão. Possui mais de 4 metros de comprimento e um conjunto de gravuras rupestres nas faces que o colocam no patamar cimeiro deste tipo de estruturas megalíticas no contexto da Península Ibérica.