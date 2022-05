Ribeira de Pena: mês da prevenção dos maus tratos na infância

Para assinalar o mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância, durante o Mês de abril a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), com o apoio do Município de Ribeira de Pena, desenvolveu atividades em parceria com o Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS), o Agrupamento de Escolas de Ribeira de Pena e as Santas Casas da Misericórdia do concelho.As atividades tiveram início com a leitura do livro “Cuida bem de Mim”, desenvolvida pelos discentes do ensino Pré-escolar e do 1º ciclo. Os trabalhos foram realizados com a orientação dos professores e educadores.

Esta atividade visou a sensibilização dos mais pequenos para comportamentos promotores de um desenvolvimento saudável. O 2º ciclo participou com a elaboração de Laços azuis com recurso a vários materiais. No dia 28 de abril decorreu a dramatização do livro “Cuida bem de Mim”, no Auditório Municipal de Ribeira de Pena, dinamizada pelo CLDS 4G Sol Nascente, cujo público-alvo se centrou no ensino Pré-Escolar das Santas Casas da Misericórdia.

As atividades culminaram com a realização de uma caminhada solidária, no dia 30 de abril, onde os participantes colaboraram com a doação de bens alimentares que reverteram para a Loja Solidária. Antes da caminhada os participantes formaram uma Laço Azul humano, num gesto simbólico, alertando para a necessidade urgente de combater este grave problema.

Estas iniciativas tiveram como objetivos alertar a população para os direitos das crianças, auxiliar relações de proximidade e afeto, promover uma parentalidade positiva entre pais e filhos e sensibilizar a comunidade em geral para a importância da prevenção dos maus tratos na infância e juventude…