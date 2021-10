Ribeira de Pena no 12º Encontro Anual de Parceiros do Roteiro das Minas de Portugal

Município de Ribeira de Pena marcou presença, através do Ecomuseu, no 12º Encontro Anual de Parceiros do Roteiro das Minas e Pontos de Interesse Mineiro e Geológico de Portugal, que decorreu nos dias 14 e 15 de outubro, na Batalha. O Roteiro das Minas e Pontos de Interesse Mineiro e Geológico de Portugal integra 38 locais distribuídos por todo o país, entre os quais se destacam o Museu do Volfrâmio de Cerva.

Os trabalhos decorreram no Auditório Mosteiro da Batalha com a conferência “Aproveitamento Local dos Geomateriais – da Construção à conservação”, onde foram discutidas as novas apostas e os novos desafios ligados à valorização do património mineiro e geológico e incluíram uma visita à Fórnea de Alvados e ao Centro de Interpretação Científico e Ambiental das Grutas da Moeda (CICA).

O Ecomuseu de Ribeira de Pena apresentou a todos os parceiros o projeto para uma futura exposição itinerante denominada “A ROTA DO VOLFRÂMIO” que incluirá todos os parceiros ligados a este mineral.Este encontro foi promovido pelo Roteiro das Minas e Pontos de Interesse Mineiro e Geológico de Portugal em parceria com o Centro de Interpretação Científico Ambiental das Grutas da Moeda e com o apoio da Câmara Municipal da Batalha, Mosteiro da Batalha (DGPC), Assimagra – Recursos Minerais de Portugal, Gárgula Gótica e ICNF.