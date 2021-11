Ribeira de Pena participa na 24ª edição da Feira Internacional de Turismo de Interior

O Município de Ribeira de Pena participou na vigésima quarta edição da Feira Internacional de Turismo de Interior (INTUR), que decorreu entre os dias 18 e 21 de novembro, em Valladolid, Espanha.

A INTUR é a maior Feira Internacional de Turismo de Interior na Península Ibérica e surge da vontade de divulgar o turismo do interior para os residentes de Valladolid, visitantes de outras cidades espanholas e estrangeiros e aposta principalmente na divulgação das regiões através da promoção turística, gastronómica e cultural.

A presença do Município neste certame desenvolveu-se no âmbito da participação da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega, que incluiu os seis Municípios (Boticas, Chaves, Montalegre, Valpaços, Vila Pouca de Aguiar e Ribeira de Pena).

A participação do Município nestes certames representa a oportunidade de promover e divulgar a oferta turística do Concelho com o intuito de captar mais turistas e investidores.

Fonte: CMRP