Ribeira de Pena: pavimentações em Canedo

No âmbito do plano de requalificação da rede viária municipal – Urbanizações do Município, a Câmara Municipal de Ribeira de Pena concluiu a obra de pavimentação da Rua da Igreja e da Rua da Cerca de Baixo, em Canedo.

Os trabalhos consistiram na remoção do pavimento antigo em calçada, melhoria da rede de drenagem de águas pluviais, rede nova de abastecimento de água e a pavimentação da via.

João Noronha, Presidente da Câmara Municipal de Ribeira de Pena referiu que “a requalificação da rede viária municipal tem avançado por todo o concelho com intervenções financiadas totalmente pelo município” e que “é uma satisfação e orgulho enorme ver que as intervenções vão ao encontro dos anseios e necessidades dos ribeirapenenses”.