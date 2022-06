Ribeira de Pena presente na entrega de prémios da Associação de Municípios Portugueses do Vinho

O Município de Ribeira de Pena esteve presente no passado sábado, dia 11 de junho, na cerimónia do 15º Aniversário da Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV). Na cerimónia, que decorreu no Auditório do Centro Nacional de Exposições de Santarém, produtores e respetivos municípios receberam os Prémios Prestígio da AMPV e os Prémios do Concurso Cidades do Vinho.

O Vice-Presidente da Câmara Municipal de Ribeira de Pena, Luís Ferreira, marcou presença na cerimónia e salientou a importância da adesão do Município a esta Associação, enaltecendo o papel que a AMPV tem tido na defesa dos municípios vitivinícolas. Luís Ferreira frisou também a importância do vinho enquanto fator de desenvolvimento sustentável para o nosso concelho.

A Associação de Municípios Portugueses de Vinho é constituída por 106 municípios e desenvolve ações e atividades de interesse comum a todos os municípios associados a nível local, nacional e europeu e tem como missão a afirmação da identidade histórico-cultural, patrimonial, económica e social dos municípios portugueses e dos territórios ligados à produção de vinhos de qualidade, com o objetivo promover a vinha e o vinho, as tradições e a cultura.

Também marcaram presença neste certame alguns produtores locais que tiveram oportunidade de contactar com as novidades do sector agrícola e trazer alguma inovação para as suas explorações.