Ribeira de Pena promoveu 6ª edição da Feira do Vinho e do Mel

De 8 a 10 de julho, a freguesia de Santa Marinha promoveu a 6ª edição da Feira do Vinho e do Mel.

O programa incluiu, ao longo do fim de semana, muita música e animação e destacam-se as atuações do Grupo de Bombos da Associação Cultural Desportiva e Recreativa de Santa Marinha, do Grupo de Cavaquinhos “Os Apimentados” e do Rancho Folclórico Juvenil de Balteiro.

Os visitantes deste certame tiveram oportunidade de saborear e comprar o mel e o vinho verde produzidos na região e também de degustar os pratos típicos, como os típicos milhos, as couves com feijões e a posta maronesa.

A VI Feira do Vinho e do Mel foi organizada pelos EHATB, pelo Município de Ribeira de Pena, pela Junta de Freguesia de Santa Marinha e pela Associação Cultural, Desportiva e Recreativa de Santa Marinha.