Ribeira de Pena promoveu a Rota dos Milhos – Caminho do Abade

No âmbito do Fim de Semana Gastronómico dos Milhos, que decorreu no primeiro fim de semana de março, o Município de Ribeira de Pena, em parceria com a NatourTracks, promoveu a Rota dos Milhos – Caminho do Abade.

Para cerca de uma centena de pessoas, a manhã de domingo começou de forma diferente. A Praça do Município de Ribeira de Pena encheu-se de participantes que se quiseram juntar a esta iniciativa. Antes do início da caminhada, o Município quis deixar uma mensagem de apoio ao povo ucraniano que está a sofrer com os ataques da Rússia e, de forma simbólica realizou uma largada de balões com as cores da bandeira da Ucrania.

A Marcha teve início na Praça do Município e desenvolveu-se ao longo do novo percurso do Caminho do Abade, junto a nova albufeira de Daivões. Ao longo de 8 quilómetros os participantes tiveram oportunidade de apreciar as belas paisagens que compõem as margens do Rio Tâmega.

Em Santo Aleixo de Além Tâmega, no final do percurso, o Município de Ribeira de Pena ofereceu a todos os participantes uma lembrança para que pudessem guardar uma recordação deste dia.