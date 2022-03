Ribeira de Pena promoveu caminhada “Rota Da Truta”

Decorreu este domingo, dia 20 de março, a tradicional caminhada “Rota Da Truta” do Rio Beça, na freguesia de Canedo. A caminhada foi organizada pela Junta de Freguesia de Canedo em parceria com a NatourTracks e com a Associação Caça e Pesca de Canedo e contou com o apoio do Município de Ribeira de Pena.

O percurso teve início junto ao parque de merendas de Canedo e prosseguiu junto ao Rio Beça que é conhecido pelos pescadores pelas suas trutas.

Os participantes tiveram a oportunidade de apreciar locais mágicos e únicos ao longo de todo o percurso e disfrutar de paisagens lindíssimas, águas límpidas, levadas, moinhos, poldras, espigueiros e fontanários. O percurso continuou até à aldeia de Penalonga e a sua bateria de espigueiros para chegar até à Ponte de Penalonga, o caminho continuou até uma pequena levada que conduziu a rota de volta ao centro da aldeia de Canedo para chegar até ao fim da caminhada.