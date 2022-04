Ribeira de Pena recebeu final da Taça Distrital de Futsal Feminino da Associação de Futebol de Vila Real

A final da Taça Distrital de Futsal Feminino da Associação de Futebol de Vila Real disputou-se no Pavilhão Gimnodesportivo de Cerva neste fim de semana. As equipas que se defrontaram foram o Alves Roçadas, Santo Estevão, Abambres e Boticas. As duas meias finais realizaram-se no sábado e o primeiro jogo da meia final foi disputado entre o Alves Roçadas, que venceu por seis bolas a zero o Abambres e a segunda meia final pelo Santo Estevão, que venceu por três bolas a duas frente ao Boticas.

A grande final da taça distrital realizou-se neste domingo no pavilhão gimnodesportivo de Cerva e as equipas que competiram foram a formação do Alves Roçadas e a formação do Santo Estêvão.

O jogo foi de muita incerteza até ao seu desfecho, mas foi a cervense Raquel Duro que fez a diferença e apontou o único golo no prolongamento desta final e deu a Taça de Futsal Feminino da Associação de Futebol de Vila Real à formação da cidade de Chaves, a equipa do Santo Estevão.

GC CM de Ribeira de Pena