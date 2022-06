Ribeira de Pena recebeu Peça de Teatro “SOLO”

A Associação Animódia – Animação e Eventos apresentou a peça: “SOLO”, no passado dia 7 de junho, na Praça do Município, em Ribeira de Pena, no âmbito do Projeto CulturAT – Promoção Turística do Alto Tâmega através da Cultura.

A iniciativa contou com cerca de 120 espetadores, de entre os quais destacamos a presença do Vice-Presidente do Município de Ribeira de Pena, Luís Ferreira e o Presidente da Assembleia Municipal, Marcial Rodrigues.

De recordar que o projeto CulturAT é promovido pela Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (CIMAT), em parceria com o Município de Ribeira de Pena e o Ecomuseu – Associação de Barroso, e resultou de uma candidatura apresentada ao Aviso NORTE 14-2020-25 – “Património Cultural – Programação Cultural em Rede”.

Os objetivos principais do projeto prendem-se com a dinamização, promoção e desenvolvimento do património cultural, enquanto instrumento de diferenciação e competitividade do território do Alto Tâmega e, simultaneamente, o apoio ao setor cultural da região.

GC CIMAT

Fotografia – CM de Ribeira de Pena