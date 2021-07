Ribeira de Pena: sapadores executam manutenção das faixas de gestão de combustível

O Município de Ribeira de Pena, através da Brigada de sapadores florestais da CIM (Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega), executou trabalhos de manutenção das faixas de gestão de combustível da estrada EM312. As operações de silvicultura preventiva decorreram entre Bragadas e Canedo e compreenderam a limpeza de vegetação com moto-roçadora, poda e trator com limpa bermas.

As faixas de gestão de combustível protegem as infraestruturas, reduzem os efeitos da passagem de incêndios e podem constituir zonas estratégicas de combate ao fogo.

Esta intervenção do Município permitiu ainda reforçar a segurança rodoviária, ao aumentar a visibilidade para peões e automobilistas.