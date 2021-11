Ribeira de Pena: sessão de esclarecimento sobre o Balcão Único do Prédio

O Município de Ribeira de Pena promoveu, no dia 23 de novembro, uma sessão de esclarecimento sobre o Balcão Único do Prédio (BUPi), no Auditório Municipal de Ribeira de Pena.

O BUPi é uma plataforma que agrega a informação relacionada com os limites e os titulares da propriedade rústica, com o objetivo de aumentar o conhecimento do território, facilitar o seu ordenamento, valorizar os recursos e prevenir incêndios.

Deste modo, o BUPi permite identificar as propriedades agrícolas e florestais, protegendo e reforçando os direitos do proprietário, a partir do momento em que o terreno é registado na Conservatória, com o reconhecimento dos seus limites geográficos.

O balcão de atendimento presencial funciona, de forma simples e gratuita, na Casa Municipal de Produtor, com o apoio de técnicos habilitados.

A implementação do BUPi desenvolve-se no âmbito da candidatura “Capacitação dos Serviços da Administração Pública para a Implementação do Sistema de Informação Cadastral Simplificada”, financiada pela União Europeia, pelo Compete 2020, a União Europeia através do Fundo Social Europeu e pelo Plano de Recuperação e Resiliência.