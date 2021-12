Ribeira de Pena: sessões de esclarecimento sobre o Balcão Único do Prédio

O Município de Ribeira de Pena promoveu várias sessões de esclarecimento sobre o Balcão Único do Prédio (BUPi), nas cinco freguesias do concelho.

Esta iniciativa, realizada nos dias 14, 15 e 16 do presente mês, decorreu em estreita articulação com as Juntas de Freguesia, e teve como objetivo dar a conhecer esta plataforma de identificação das propriedades agrícolas e florestais (prédios rústicos e mistos).As sessões permitiram esclarecer dúvidas sobre a importância deste projeto na melhoria do conhecimento e valorização do território. O balcão de atendimento presencial funciona, gratuitamente, na Casa Municipal do Produtor, com o apoio de técnicos habilitados.

O funcionamento do Balcão Único do Prédio insere-se no projeto “Capacitação dos Serviços da Administração Pública para a Implementação do Sistema de Informação Cadastral Simplificada”, financiado pelo Portugal 2020, através do PO Norte, pela União Europeia, através do Fundo Social Europeu (FSE) e pelo Plano de Recuperação e Resiliência.