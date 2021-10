Ribeira de Pena: Teresa Ribeiro festejou 100 anos de vida

A ribeira-penense Teresa Ribeiro comemorou 100 anos de vida. Nasceu a 26 de outubro de 1921, comemorou um século de vida com uma vivacidade impressionante. Celebrou a data rodeada dos filhos, netos e bisnetos e amigos, num encontro antecedido por uma missa.

Natural de Macieira, freguesia de Cerva e Limões, onde sempre viveu, cedo se iniciou com os trabalhos do campo, com os quais se ocupou ao longo da vida. Teresa Ribeiro é hoje a matriarca de uma família numerosa.

O Município de Ribeira de Pena assinalou a data com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Ribeira de Pena, João Noronha, que se fez acompanhar pelo Presidente da Junta de Freguesia de Cerva e Limões, Fernando Lourenço, que congratularam a centenária.