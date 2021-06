Ribeira de Pena: um milhão de euros para nova ponte de Casas Novas

Ribeira de Pena avança com a obra de “Retificação do Traçado e da Ponte Nova sobre o Rio Louredo, Casas Novas”.

A travessia no atual pontão, com data de 1887, nunca ofereceu condições de segurança, tornando-se perigosa, ou até mesmo impossível, nos dias de mais chuva. Esta situação, sempre obrigou as populações de Agunchos e de Formoselos a fazer um desvio considerável pela estrada de acesso a Asnela, causando, também, muitos constrangimentos ao transporte escolar.

A concretização deste projeto, há mais de 40 anos anunciado, vem colmatar uma grave falha de segurança neste troço de acesso a Cerva, dando, assim, uma resposta à antiga e legítima reivindicação das populações de Agunchos e Formoselos.

Esta obra, no valor de 1.108.496,00€, é um investimento alavancado, na sua totalidade, pelo Município de Ribeira de Pena.

