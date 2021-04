Ribeira de Pena: unidade móvel percorre concelho para vacinar população

A Fundação Calouste Gulbenkian disponibilizou 50 veículos para apoiar o Plano de Vacinação contra a COVID-19.

Os veículos estão preparados para uma imunização segura e eficaz e permitem levar a vacina às populações mais vulneráveis, limitadas na sua capacidade de deslocação e com menor acesso às Unidades de Saúde.

Neste momento, um dos veículos já percorre o nosso concelho e está a proceder à administração de vacinas aos utentes mais vulneráveis.

Para o Presidente da Câmara Municipal de Ribeira de Pena, João Noronha, “é com enorme satisfação que recebemos estas unidades móveis de apoio à vacinação contra a Covid-19, que permitem a vacinação ao domicílio. Estas viaturas representam o nosso compromisso de estar mais perto dos mais frágeis, e assim conseguir chegar a mais pessoas, principalmente àquelas com menor capacidade para se deslocar, como é o caso da D. Amélia.”

Laurentina Teixeira, diretora executiva do ACES do Alto Tâmega e Barroso, referiu que “até agora, esta visita era realizada em viaturas dos centros de saúde locais e com estas unidades móveis teremos mais meios disponíveis para o processo de administração da vacina a este grupo”.

Esta iniciativa resulta de uma parceria com o Ministério da Saúde através da qual será possível chegar mais depressa a pessoas com menos acesso aos circuitos de vacinação.