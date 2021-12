Ribeira de Pena: vacinação contra a gripe nas farmácias do concelho

No âmbito do protocolo de cooperação que o Município de Ribeira de Pena assinou para a administração de vacinas contra a gripe, a população residente no Concelho de Ribeira de Pena, com 60 anos, ou mais, pode vacinar-se contra a gripe sazonal, de forma gratuita, em qualquer farmácia do concelho.

Esta medida resulta de um protocolo celebrado entre o Município de Ribeira de Pena, a Associação Nacional das Farmácias e a Farminveste.

Para beneficiar deste apoio, os munícipes referidos, devem deslocar-se a uma das farmácias do Concelho, no sentido de proceder à administração da vacina, com marcação prévia.

Este protocolo tem como objetivo alivar a pressão sobre os centros de saúde, e evitar deslocações desnecessárias numa fase em que a situação pandémica mostra tendência de agravamento.

Fonte: CM Ribeira de Pena