Ribeira de Pena: viagem natalícia para os alunos do pré-escolar e 1º Ciclo

Para assinalar a quadra natalícia, o Município de Ribeira de Pena surpreendeu as crianças do ensino pré-escolar e do 1.º ciclo do Centro Escolar de Cerva e de Ribeira de Pena, bem como do Jardim de Infância da Santa Casa de Cerva e da Santa Casa de Ribeira de Pena, com um passeio natalício de comboio, com a presença do Pai Natal.

Foi um momento muito especial, cheio de magia natalícia e de significado, tanto para as crianças como para o Presidente João Noronha e para a Vereadora Isabel Machado, que acompanharam a ação. Para João Noronha, tão importante como enaltecer o espírito natalício, ou de fomentar os valores e sentimentos associados ao natal, é fundamental proporcionar momentos de alegria e diversão às nossas crianças.

Durante o passeio, cada criança recebeu uma pequena lembrança e, por fim, os alunos Centro Escolar de Ribeira de Pena, tiveram a oportunidade de decorar a árvore de natal do Município com enfeites por eles realizados.

Esta ação foi realizada segundo as normas de segurança estipuladas pela Direção-Geral da Saúde.

