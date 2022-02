Rio Ave FC treinou no estádio Municipal de Boticas

O Rio Ave Futebol Clube, equipa que milita na Liga Portugal SABSEG, realizou na manhã desta quinta-feira, dia 10 de Fevereiro, no Complexo Desportivo de Boticas, o treino que precede a deslocação ao reduto do Grupo Desportivo de Chaves (GD Chaves).

O clube vila-condense aproveitou a proximidade com a cidade de Chaves para pernoitar na Vila de Boticas e ultimar pormenores táticos antes do embate com os Valentes Transmontanos.

Os representantes do Rio Ave FC enalteceram a disponibilidade do Município de Boticas em responder ao pedido de cedência do campo de futebol para treinar, retribuindo o gesto com a entrega de uma camisola autografada pelos jogadores e equipa técnica ao Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga.

A formação de Vila do Conde ofereceu ainda algumas bolas de futebol que serão, posteriormente, entregues ao Grupo Desportivo de Boticas (GD Boticas).

O autarca agradeceu a estadia do conjunto vilacondense no Concelho, bem como o gesto altruísta que teve para com o GD Boticas.

De referir que o jogo entre o GD Chaves e o Rio Ave FC, partida em atraso correspondente à 17ª jornada, está agendado para as 18h00 desta quinta-feira, no Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira, em Chaves.