Rios do concelho de Boticas repovoados com alevins de truta-fário

O Município de Boticas, em colaboração com o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), procedeu ao repovoamento de vários cursos de água do Concelho, nomeadamente dos rios Beça, Covas e Terva e/ou afluentes, com alevins de truta-fário.

As ações de repovoamento foram realizadas com as condições necessárias para que os peixes juvenis de truta-fário libertados sobrevivam no seu habitat natural e visam contribuir para a regeneração dos ecossistemas, valorização dos recursos naturais, bem como para o desenvolvimento da fauna piscícola no Concelho.

Os exemplares utilizados nas iniciativas são provenientes da produção do Posto Aquícola da Relva, localizado no Boticas Parque – Natureza e Biodiversidade (BNB), o que permite manter a genética desta espécie de truta nativa do rio Beça.