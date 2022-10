Roadshow do programa Erasmus+ passou por Vila Real

No passado dia 6 de outubro, Vila Real recebeu o Roadshow de divulgação do programa Erasmus+, uma iniciativa promovida pela Agência Nacional Erasmus + Juventude/Desporto e Corpo Europeu de Solidariedade, em parceria com o Município.

Sendo este o Ano Europeu da Juventude esta foi uma oportunidade valiosa para os jovens vila-realenses conhecerem melhor o programa Erasmus+. O objetivo deste roadshow foi dar a conhecer aos alunos as várias oportunidades de mobilidade, nacional e internacional, no âmbito dos programas Erasmus+ e Corpo Europeu de Solidariedade. A ação juntou alunos de todas as escolas secundárias, agrupamentos de escolas e escolas de ensino profissionais do concelho de Vila Real, num total de 180 jovens.

O Vice-Presidente e Vereador para a Juventude, Alexandre Favaios, reforçou a importância desta iniciativa como forma de divulgar todo o programa Erasmus+, as suas mais-valias para o crescimento e desenvolvimento pessoal dos jovens a partir dos 13 anos, sublinhando ainda que esta poderá ser a porta para garantir uma geração de jovens mais preparada e o desenvolvimento de uma Europa mais inclusiva, digital, e ambientalmente sustentável.

Até dezembro, esta iniciativa vai passar por todos os distritos de Portugal Continental, assim como pelas regiões autónomas da Madeira e dos Açores, num total de mais de 30 ações com o apoio de diversos parceiros locais.