Roadshow Time to Move passou por Vila Real

No dia 27 de outubro a Praça do Município recebeu o roadshow do evento “Time to Move”, um programa anual da Rede Eurodesk que tem como missão promover e divulgar iniciativas europeias de mobilidade juvenil, com orientação personalizada e apoio no que toca a oportunidades internacionais de voluntariado, estágios e emprego remunerados, como é o caso do programa Corpo Europeu de Solidariedade.

Ao longo do dia mais de 100 jovens, oriundos das escolas Secundárias Camilo Castelo Branco, S. Pedro e Profissionais Agostinho Roseta e Nervir, participaram nos jogos e dinâmicas propostas, que lhes permitiram conhecer melhor a Europa e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para a Juventude.

O Vereador para a Juventude, Alexandre Favaios, agradeceu a adesão de todos os jovens, alunos e professores a esta iniciativa reafirmando, por um lado, a intenção do Município em dar continuidade aos projetos que têm vindo a ser desenvolvidos neste setor, e por outro, a vontade de ir mais além com o reforço progressivo das medidas municipais para a juventude.

No âmbito da renovação do protocolo com a Rede Eurodesk, o Município de Vila Real continuará a divulgar informação sobre a Europa, de que é exemplo o novo programa Erasmus+ e o Corpo Europeu de Solidariedade, proporcionando aos jovens a oportunidade de participarem em vários projetos e causas ecológicas, enfrentando os desafios futuros através do fornecimento das competências digitais e da inclusão.

Fonte: Câmara Municipal de Vila Real