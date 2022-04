Rock no Favo: Mondim de Basto vai ser palco de grandes bandas do rock português

Música Rock, cinema, jazz e poesia marcam a agenda cultural do Município de Mondim de Basto para o mês de abril que se aproxima.

A programação cultural de abril, do Favo das Artes – Casa da Cultura abre com música, dedicando especial atenção ao estilo rock, com o novo projeto “Rock no Favo”.

O Rock no Favo abre no dia 1 de abril, com a banda mondinense Orangotang, num espetáculo já esgotado e que marca o regresso da banda a casa, depois de vários anos parados.

No sábado, 2 de abril, sobe ao palco o grupo SAL, um dos mais bem guardados segredos da música portuguesa.

O projeto ZÉ, apresenta-se em Mondim de Basto no dia 8 de abril, explorando a musicalidade que une os seus dois elementos.

No dia 9 de abril, os Cassete Pirata prometem dar-nos uma verdadeira lufada de ar fresco daquele que é o panorama do indie rock português.

Para o serão do dia 23 de abril, a proposta cultural é uma sessão de cinema com o filme “As Ondas de Abril”.

No domingo, 24 de abril, o Favo das Artes dedicará a noite às “Mulheres de Abril”, num espetáculo de música e poesia.

A tarde do feriado de 25 de abril será animada pela Banda Filarmónica Mondinense, que realizará um desfile pelas ruas da Vila.

A animação cultural de abril termina com Jazz e o quarteto “Solaris Jazz e Outros Sons”, em comemoração do Dia Internacional do Jazz, que se assinala a 30 de abril.

Marque na agenda, visite Mondim de Basto e comprove que Mondim é Cultura!

Toda a programação cultural pode ser consultada em: https://visit.mondimdebasto.pt/