Romance de Ricardo Ferreira de Almeida distinguido no Prémio Revelação Literária UCCLA

A obra Três Dias em Fevereiro, romance do vila-realense Ricardo Ferreira de Almeida, foi distinguido, no passado mês de Maio, com uma menção honrosa pelo júri do Prémio Revelação Literária UCCLA – CMLisboa: Novos Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa 2022. Editado entretanto pela Guerra e Paz Editores, com o patrocínio da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa (UCCLA) e da Câmara Municipal de Lisboa, o livro está agora à venda nas livrarias nacionais.

Ricardo Ferreira de Almeida (1972) é licenciado em Antropologia pelo Iscte – Instituto Universitário de Lisboa, Mestre em Sociologia pela Universidade de Coimbra e Doutor em Sociologia pela Universidade do Minho. Além de autor, com produção também na área da dramaturgia, trabalha no âmbito da educação, é músico popular, actor e encenador em grupos de teatro amador, tendo co-fundado os grupos A Trouxa Mouxa e A Tanga.