Rota dos Lagares Rupestres inaugurada em Vilar de Perdizes

Tendo o município de Montalegre como entidade promotora, foi inaugurada, em Vilar de Perdizes, a “Rota dos Lagares Rupestres”. Estamos perante uma Pequena Rota Circular com alguns desvios que permitem a visita a lagares escavados na rocha entre outros pontos de interesse. Tem início e término junto à capela de Santa Marinha e desenvolve-se ao longo de cerca de 5,5 km por caminhos agrícolas, por vezes ladeados por muros de “pedra seca” e com a montanha como paisagem de fundo. Esta ação contou com a presença do presidente da Câmara de Montalegre, Orlando Alves.

Em Vilar de Perdizes encontra-se um considerável número de lagares escavados na rocha, conferindo a esta freguesia uma caraterística peculiar que a diferencia do restante concelho. Para a plantação de vinha e a produção do vinho é necessário reunir algumas particularidades, sendo o tipo de solo uma das mais importantes, a par das condições climáticas. Mas não são apenas os vestígios de lagares que documentam a produção de vinho neste pedaço do concelho. Merece igualmente destaque a existência de um podão (instrumento em forma de faca semicircular) gravado num afloramento da calçada de Santa Marinha, que representa a faca de vindima que o vindimador usava para auxiliar no corte dos cachos, a falcata vineatica. Embora o cultivo da vinha e a produção de vinho tenham tido um papel marcante nesta zona geográfica, o que dela resta são apenas resquícios vivos de memórias.

Estes lagares são estruturas constituídas por uma área de pisa da uva pelo pé humano, ou calcatorium, onde se forma o mosto proveniente da uva que escorre através de uma bica ou orifício, sendo recolhido por vasilhame ou depositado na lagareta ou lacus, quando existente. A lagareta é localizada a uma cota inferior e no caso de ser escavada no afloramento é comum existir uma concavidade para escoamento total da mesma. O lagar escavado na rocha distingue-se perfeitamente dos lagares tradicionais das nossas adegas, são estruturas com particularidades únicas, e o que normalmente as diferencia é a sua pouca profundidade e ligeira inclinação.

Nas laterais do calcatorium encontram-se as stipite, cavidades de formato variável, (quadrangular, retangular ou mesmo circular), as quais se destinavam à colocação da prensa, em madeira. Os elementos de prensagem do vinho, construídos geralmente em madeira, são encaixados no afloramento, já talhado para o efeito, e posteriormente arrumados para a reutilização no ano seguinte.