Rotary Club de Vila Real e Intermarché fazem doação em Lar da Santa Casa

Cumprindo a tradição de Natal, o Rotary Club de Vila Real, em parceria com o hipermercado Intermarché de Vila Real, realizou uma doação ao Lar-Escola Florinhas da Neve da Santa da Misericórdia de Vila Real.

O Lar-Escola Florinhas da Neve, acolhe crianças do sexo feminino com idades compreendidas entre os 3 e os 10 anos, podendo receber, a título excecional, crianças de outras idades, carecidas ou privadas de meio familiar adequado ao seu desenvolvimento físico e intelectual, prestando-lhes serviços de assistência pessoal e social, ao mesmo tempo que lhes proporciona os meios indispensáveis à sua própria valorização.

“Solidários com as pessoas e organizações que trabalham diariamente para lutar contra esta nova pandemia do Coronavírus (SARS-CoV-2) que tem provocado no mundo e, em particular, em Portugal e aos nossos países irmãos, muitas perdas humanas e uma crescente instabilidade emocional, sendo necessário que todos possamos fazer o nosso melhor para ajudar a ultrapassar este período difícil”, informou o Rotary.

Sob o lema de “Servir para Transformar Vidas”, a ajuda neste trimestre foi também dada às famílias carenciadas da Vila Real Social que, em parceria com o Município de Vila Real, distribuíram bens alimentares.