Rua entre o Mercado Municipal e o Tribunal será encerrada temporariamente ao trânsito devido a obras

A Câmara Municipal de Vila Real informa que no dia 9 de maio de 2022, a rua D. Pedro de Castro, entre o Mercado Municipal e o Tribunal será encerrada ao trânsito, junto ao Hotel Miraneve, para a execução de trabalhos inseridos na empreitada de Requalificação da Zona Envolvente ao Mercado Municipal.

Durante a execução desses trabalhos, o trânsito será desviado pela Rua Gonçalo Cristóvão, Largo do Pioledo, rampa do Calvário, avenida Almeida Lucena e avenida 1º de Maio, em direção à Avenida Carvalho Araújo.