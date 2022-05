Ruas do Bairro dos Ferreiros já foram reabertas

As Ruas do Prado e Santa Marta, situadas no Bairro dos Ferreiros, que na noite de ontem foram encerradas devido a um incêndio, já se encontram abertas para a normal circulação do trânsito. “Lamentamos todos os inconvenientes causados por esta situação”, informou a autarquia.

Refira-se que um incêndio urbano ocorrido na noite desta terça-feira, no Bairro dos Ferreiros, levou ao corte do trânsito em duas ruas. O incêndio teve início por volta das 21h22 numa habitação devoluta, tendo-se alastrado, mais tarde, para outra habitação. No combate às chamas, um bombeiro ficou ferido sem gravidade.