Rui Gonçalves representa a região no Rali Dakar

Rui Gonçalves, piloto natural de Vidago, está a ter um desempenho brilhante no Rali Dakar 2022, representando a região do Alto Tâmega nas areias da Arábia Saudita.

É o segundo ano consecutivo que Rui Gonçalves (Sherco) participa no Rali Dakar, competição que reúne participantes de vários países do mundo, entre os quais 19 pilotos portugueses, divididos por diferentes categorias.

A 44.ª edição da prova desportiva, constituída por 12 etapas e mais de 8000 quilómetros, arrancou no dia 1 de janeiro e termina no próximo dia 14, em Jeddah (Arábia Saudita).

O Município de Boticas deseja a Rui Gonçalves o maior sucesso no Rali Dakar 2022, ansiando que a sua participação culmine com um lugar no pódio naquela que é a prova rainha do Todo-o-Terreno mundial.

GC CMB