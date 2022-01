Rui Gonçalves termina o seu segundo Dakar com notável prestação

O segundo de Dakar da carreira de Rui Gonçalves provou a natural aptidão do piloto em provas de navegação, com o piloto de Vidago a concluir os 8.375 km de prova, dos quais 4.258 km disputados de forma intensa ao cronómetro, com um total de 42h00m.

Na segunda presença de Rui Gonçalves na prova disputada em solo saudita, o piloto luso conseguiu subir ao pódio na 3ª etapa, conclui outra no “top ten”, evidenciando os seus dotes de condução em pisos de areia e uma maior experiência em termos de navegação.

O piloto alcançou a 12ª posição na última etapa da prova desportiva mais exigente do mundo. “Na última etapa deste Dakar, tivemos um percurso curto e sabia que era importante atacar desde o início. Consegui ser rápido ao longo dos 163 km cronometrados e concluí esta última etapa com um 12º lugar”, referiu Rui Gonçalves.

O balanço da edição de 2022 do Dakar foi, por isso, positivo. “Foi um Dakar muito positivo no que toca à minha performance, aprendi muito ao rodar com pilotos rápidos e experientes e considero que estive ao meu melhor nível nesta ‘nova’ modalidade para mim, conseguindo resultados de destaque em algumas etapas. Fiquei muito satisfeito com a minha evolução, mas estou ciente que há sempre coisas a melhorar”, considerou.

Infelizmente a classificação geral ficou condicionada com alguns problemas técnicos, ainda assim, o piloto mostrou-se “muito contente por ter chegado ao fim e sem quedas de maior”.

“Por último gostaria de agradecer a toda a minha equipa Sherco Racing Factory pelo trabalho efetuado ao longo destas duas semanas tal como todo o apoio dado por vocês que estão sempre desse lado, família, amigos e namorada. Foi sem dúvida muito importante para mim e crucial para conseguir chegar ao fim deste Rally Dakar que por vezes me desafiou bastante colocando-me em situações extremas que, felizmente, consegui ultrapassar. Obrigado, sempre juntos!”, concluiu Rui Gonçalves.