Rui Rio apresenta amanhã os candidatos do Distrito de Vila Real

A Comissão Política Distrital de Vila Real do Partido Social Democrata (PSD) vai apresentar, no próximo dia 28 de Junho (segunda-feira), os candidatos às 14 Câmaras Municipais do Distrito de Vila Real nas próximas Eleições Autárquicas.

A cerimónia contará com a presença do Presidente do PSD, Dr. Rui Rio, e decorrerá na Aula Magna da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), em Vila Real, às 18h00.

Em cumprimento pelas normas emanadas pela DGS, a lotação do espaço será reduzida, garantindo o cumprimento do distanciamento entre os presentes, sendo respeitadas todas as medidas de segurança no âmbito do combate à pandemia de Covid-19.