Rui Rio visita Mondim de Basto e critica a forma como o PS utiliza o aparelho do Estado

Esta quinta-feira, 26 de agosto, Rui Rio visitou o concelho de Mondim de Basto numa ação de pré-campanha eleitoral das Eleições Autárquicas de 26 de setembro.

Em declarações à imprensa no concelho de Mondim de Basto o líder social-democrata denunciou uma situação que considera inaceitável.

Em 2020, o então presidente da câmara de Mondim, Humberto Cerqueira, renunciou ao mandato para assumir o cargo de vogal executivo da Comissão Diretiva da Autoridade de Gestão do Norte 2020. “Quando alguém vai para gestor dos fundos comunitários ligados às autarquias tem de se comportar acima dos partidos. (…) E então ele sai e, agora, apresenta-se como candidato à Assembleia Municipal pelo PS. Não tem qualquer impedimento legal, mas tem, na minha forma de ver, obviamente, um impedimento ético”, afirmou Rui Rio acrescentando que o que acontece em Mondim de Basto é “uma característica da ação socialista muito comum no país inteiro” que é “não admissível”.

E continuou: “Ao vir aqui e denunciar isto estou, automaticamente, a mostrar que esta forma de o PS utilizar o aparelho do Estado não é, obviamente saudável, nem é bonito em democracia”.

O líder do PSD considerou que, em Mondim de Basto, acontece “precisamente isso”. “Alguém que saiu da câmara há dois anos para se comportar de uma forma superior aos partidos, regressa agora misturando essa função com a função partidária de candidato à Assembleia Municipal”, frisou.

A candidatura do PSD a Mondim de Basto é liderada por Bruno Ferreira, que acompanhou o líder do partido numa visita a uma empresa de extração e transformação de granito, seguida de um almoço/conferência no centro da Vila.