Rui Rio visita distrito de Vila Real em ações de pré-campanha eleitoral

O presidente do Partido Social Democrata (PSD), Rui Rio, visitará na quinta-feira, dia 26 de agosto, os concelhos de Ribeira de Pena, Mondim de Basto, Sabrosa e Chaves para apoiar as candidaturas autárquicas do PSD nestes territórios do distrito de Vila Real.

Programa (26 de agosto):

10h30 – Visita à Santa Casa da Misericórdia de Ribeira de Pena.

Rua do Emigrante, 4, Ribeira de Pena

11h30 – Visita à NR Granitos.

Rua da Senhora da Graça, Mondim de Basto

15h30 – Inauguração da sede de campanha em São Martinho de Anta, seguido de ação de rua no centro histórico de Sabrosa.

Largo do Eiró, São Martinho de Anta, Sabrosa

18h00 – Inauguração da sede de campanha em Chaves, seguido de arruada pelo centro da cidade, que culminará em comício no Jardim Público de Chaves.

Rua do Olival – Chaves