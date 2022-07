Rui Santos anuncia requalificação das quatro escolas secundárias de Vila Real

O presidente da Câmara Municipal de Vila Real, Rui Santos, anunciou, nas celebrações do Dia da Cidade, que, na sequência da delegação de competências na área da educação, a autarquia, conseguiu, junto do Estado Central, o mapeamento das quatro escolas secundárias de Vila Real, com vista à sua requalificação. “Refiro-me à Camilo Castelo Branco, à Monsenhor Jerónimo do Amaral, à Diogo Cão e à Morgado de Mateus”, enumerou o autarca, referindo que a Escola Secundária Camilo Castelo Branco “tem prioridade”, dado que tem de ser rapidamente intervencionada.

Rui Santos explicou ainda que a autarquia já se encontra a tratar dos procedimentos para contratualizar o levantamento das situações das escolas que ficaram mapeadas nesta delegação de competências para também serem elas intervencionadas. “Claro que a dimensão da intervenção vai ser diferente em função da necessidade das próprias escolas, da sua idade, do número de alunos e das características que cada uma tem”, relembrou.

Quanto ao valor do investimento, o autarca referiu que poderá ser superior a 15 milhões de euros.

CR

Fotografia de arquivo