Rui Santos contra aumento da tarifa da água devido à seca

Na passada quarta-feira, para fazer face à seca vivida no país, o Governo recomendou o aumento da tarifa da água nos municípios mais afetados. Na lista de 43 concelhos, está incluído Vila Real. Todavia, o presidente da Câmara Municipal, Rui Santos, manifestou-se contra o aumento dos preços, defendendo que o município “não vai seguir a recomendação do Governo e aumentar a fatura dos consumidores no final do mês”.

Em declarações ao NVR, o autarca esclareceu que o município de Vila Real já reconhece o problema da escassez da água há muito tempo e que, com base nesse conhecimento, agiu “sem esperar pelas recomendações do Governo”. “Agimos aumentando a eficiência e reduzindo as perdas da rede, adotando medidas de poupança, nomeadamente na limpeza das ruas com água do rio, nas regas só com captações próprias dedicadas, as fontes ornamentais só com água reciclada, etc.”, lembrou Rui Santos.

O autarca de Vila Real adiantou “estranhar” estas recomendações do Governo, uma vez que “a água se desloca de montante para jusante e não está um único município do litoral listado”. “Esta agregação dos municípios do interior representa uma dupla penalização”, reforçou.

Rui Santos terminou relembrando que a maioria da população reside no litoral e que, “antes da água faltar no interior, faltará no litoral do país”.

Aumento da tarifa da água entre as 11 medidas avançadas pelo Governo

Recorde-se que a medida do aumento das tarifas da água foi anunciada pelo ministro do Ambiente e Ação Climática, Duarte Cordeiro, após uma reunião da Comissão Permanente de Prevenção, Monitorização e Acompanhamento dos Efeitos da Seca. Esta é uma das 11 medidas apresentadas na passada quarta-feira.

O aumento da tarifa deve dirigir-se a consumidores de mais de 15 metros cúbicos de água, sendo que o consumo médio de uma família é de cerca de 10 metros cúbicos. “O aumento da tarifa se destina aos 43 municípios com menos água, mas nada impede que outros concelhos o façam. Recomendaria essa medida para qualquer município do país”, explicou o ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro.

Para os 43 concelhos em situação mais crítica, o Governo vai também recomendar restrições no uso da água. Inclui-se, por exemplo, a suspensão temporária de lavagem de ruas ou do uso de piscinas. Prevê também um “regime sancionatório para penalizar usos indevidos de água”.

Chaves, Mesão Frio, Montalegre, Valpaços, Vila Real, Santa Marta de Penaguião, Peso da Régua e Murça, são os concelho do distrito de Vila Real que constam na lista. Do distrito de Bragança fazem parte: Alfândega da Fé, Carrazeda de Ansiães, Macedo de Cavaleiros, Mogadouro e Torre de Moncorvo.