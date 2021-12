Rui Santos eleito Vice-presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses

Decorreu no passado fim-de-semana, em Aveiro, o XXV Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses – ANMP. A descentralização, a regionalização e o financiamento das autarquias foram os temas centrais deste congresso, onde também foram eleitos os novos membros dos órgãos da Associação.

A nova presidente da ANMP é a autarca de Matosinhos, Luísa Salgueiro, tendo Rui Santos, o Presidente do Município de Vila Real, sido eleito como Vice-presidente da associação que congrega Câmaras Municipais, Assembleias Municipais e Juntas de Freguesia.

Após dois mandatos como vogal do Conselho Diretivo, Rui Santos ascende agora à Vice-presidência, na qual espera poder contribuir para o reforço do municipalismo e de uma cada vez maior proximidade entre a população e o poder local.

A este propósito, Rui Santos afirmou “a regionalização e a defesa dos territórios do interior, temas que têm pautado as minhas intervenções desde que assumi funções políticas, serão parte da minha agenda de trabalho enquanto Vice-presidente da ANMP. Do congresso de Aveiro saiu uma convicção forte e generalizada de que a própria ANMP se empenhará fortemente nestas questões.

Fonte: GC CMVR

Fotografia de Arquivo