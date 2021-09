Rui Santos (PS) foi hoje reeleito presidente da Câmara Municipal de Vila Real. O socialista conquistou 58,44% da votação, com 17.472 votos, contra 28,68 % da coligação Vila Real à Frente (PSD/CDS-PP/AL), com 8.576 votos.

O Chega é a terceira força política no concelho de Vila Real, com 4,17 % da votação e um total de 1.246 votos. Segue-se o Bloco de Esquerda (BE), com 2,68 % e 802 votos e a CDU, com 2,12 % e 633 votos.

A abstenção foi de 40%. Votaram 29.898 pessoas.