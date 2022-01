Rui Tavares vai lançar inicio de campanha do LIVRE em Vila Real

O historiador Rui Tavares, cabeça de lista por Lisboa do Partido LIVRE, vai lançar o início da campanha do seu partido no distrito de Vila Real, na próxima sexta-feira dia 14.

O fundador do LIVRE tem sido elogiado tanto á direita como, naturalmente, à esquerda, pela sua participação nos debates televisivos e nesta altura as sondagens apontam para a sua eleição para a assembleia da república nas eleições de dia 30 de Janeiro.

No lançamento da campanha será feita a apresentação da candidatura do LIVRE pelo círculo de Vila Real, cuja lista tem à frente João Luís Silva, gestor de 57 anos, natural de S. Pedro de Agostém, Chaves. Além deste flaviense, da lista faz também parte Maria Emília Simões Abreu professora da Universidade de Trás-Os-Montes e Alto Douro (UTAD), o sociólogo e técnico tributário Luís Rebelo, a arquitecta Sofia Lourenço, o gestor de marketing digital Miguel Bento, e tendo como suplentes Graça Nazaré e Idalberto Gomes.

Foi escolhida a frente da Biblioteca Municipal de Vila Real para esse lançamento, pelo seu grande simbolismo e como forma de realçar a importância que o LIVRE dá à educação e cultura e à sociedade do conhecimento.

Defende também o LIVRE, que a economia portuguesa se deve destacar no mundo como sendo uma economia de alto valor acrescentado, ao contrário do que acontece hoje que compete presa à armadilha dos baixos salários, sendo que para isso a aposta tem que passar pela educação e formação.

Um dos pontos do programa deste partido refere mesmo que, no parlamento, os eleitos do LIVRE tudo farão para “valorizar o potencial económico do conhecimento, dinamizando e apoiando a participação de empresas portuguesas em projetos de investigação financiados pela União Europeia.”

A este evento junta-se também Maxim Jaffe, cabeça de lista do LIVRE pelo círculo de Bragança e Jorge Pinto, cabeça de lista pelo Porto.