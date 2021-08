S. Cristóvão no rio e vila iluminada lembram Festas do concelho de Boticas

De forma a assinalar simbolicamente as festividades em honra de Nossa Senhora da Livração, padroeira do Concelho de Boticas, que deveriam realizar-se de 16 a 22 de agosto, a Câmara Municipal procedeu à iluminação das ruas do centro da vila, bem como à colocação da tradicional imagem de S. Cristóvão no rio, para comemorar uma época tão importante para Boticas e para os botiquenses.

Numa altura em que, além da salvaguarda da saúde dos munícipes, é fundamental garantir a retoma da economia local, estas iniciativas permitem dinamizar o comércio e atrair gente à sede de Concelho.