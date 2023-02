Sabores de Chaves regressa de 17 a 19 de fevereiro com seis dezenas de produtores locais

Previsões apontam para mais de 50 mil visitantes, num certame de promoção do concelho, onde a tradição tem gosto.

Contagem decrescente para o próximo “Sabores de Chaves”. Entre os dias 17 e 19 de fevereiro, a cidade flaviense dá a conhecer as suas especialidades gastronómicas através de um evento de venda e degustação de diversos produtos locais. Um programa de três dias, recheado de inúmeras iguarias, nas quais se incluem o já afamado fumeiro, o presunto, o folar e os pastéis de Chaves, entre tantas maravilhas da gastronomia local.

A julgar pelo sucesso da última edição, as previsões apontam para mais de 50 mil visitantes, vindos essencialmente do norte do país, mas sobretudo da vizinha Galiza. O certame é uma montra dos produtos do concelho e vai já na 18ª edição. No total, a mostra conta com 60 expositores.

A apresentação do evento à comunicação social teve lugar hoje na Cozinha Regional “Fumeiro Tradicional de São Vicente da Raia”. Em declarações aos jornalistas, o Presidente da Câmara, Nuno Vaz, referiu-se a esta mostra como “montra representativa dos produtos locais, onde estão presentes o saber ancestral e genuíno, com fumeiro de características excecionais”. Um espaço que “se constitui de promoção, não só da gastronomia local, mas também da região, terra de gente resiliente”, salientou.

Este ano, o evento contará com a representação do “Canto do Bio”, um espaço que nasceu em agosto passado no âmbito do projeto da Bio Região do Alto Tâmega e Barroso e que faz parte semanalmente do Mercado Municipal de Chaves, onde estão disponíveis vários produtos da região do Alto Tâmega e Barroso certificados com o modo de produção biológica.

O recinto da mostra integra ainda um espaço gastronómico para degustação dos produtos locais, onde se poderá confirmar a genuinidade dos sabores ancestrais, bem como ateliers de artesanato e um parque infantil a pensar nos mais novos.

Durantes os três dias, o programa de animação inclui atuação de ranchos folclóricos, tunas, encenações teatrais e um concerto pela artista Rebeca, no sábado à noite, com entrada gratuita. Serão ainda promovidos vários showcookings, com a presença do conceituado Chef Cordeiro e o apoio da Escola Profissional de Chaves e do nutricionista das Termas de Chaves.

Confeção do prato “Milhos Solidários”

Pelo terceiro ano, o evento apresenta uma causa solidária associada. Produtores, Teatro Experimental Flavienses (TEF) e organização estarão unidos, mais uma vez, para confecionar uma refeição solidária, com um custo simbólico de 3 euros, valor que reverterá na totalidade a favor das IPSS – Instituições Particulares de Solidariedade Social do concelho. O prato de “Milhos” será confecionado pela Escola Profissional de Chaves no segundo dia do certame, dia 18.

GC CM