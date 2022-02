Sabores de Chaves regressa em formato presencial de 18 a 20 de fevereiro

Câmara de Chaves prepara edição presencial do evento Sabores de Chaves, garantindo o cumprimento de todas as normas de segurança em vigor

O regresso ao formato presencial dos Sabores de Chaves, nesta que é já a 17ª edição, já tem data marcada. Mostra gastronómica e turística da nossa identidade regressa de 18 a 20 de fevereiro, reunindo o “saber fazer ancestral” das gentes locais.

Chaves estará em festa, com os sabores flavienses, que ocupam lugar de destaque na gastronomia da região Norte do país, através da venda de produtos genuínos, que nos distinguem, como o famoso fumeiro, o conceituado presunto, o folar e os pastéis de Chaves, o pão centeio, os vinhos, o mel, as compotas, entre muitas outras iguarias de elevada qualidade.

Destaque ainda para a realização ao longo do certame de vários showcookings, com a presença do conceituado Chef Cordeiro e o apoio da Escola Profissional de Chaves e do nutricionista das Termas de Chaves.

A iniciativa de 2022 vai para o terreno com base num rigoroso Plano de Contingência, que inclui o uso obrigatório de máscara, a definição de circuitos de circulação, bem como o condicionamento do acesso ao certame, a visitantes portadores certificado digital covid ou de teste negativo, sendo que no recinto estará instalado um posto de testagem, permitindo a realização de testes covid.

Produtores e organização promovem “Arroz de Fumeiro solidário”

Este ano, o evento apresenta uma novidade: o típico Arroz de Fumeiro, associado a uma iniciativa solidária. Porque a festa pode estar sempre associada a valores solidários!

Com a ausência das tradicionais “tasquinhas” no recinto do certame, devido à atual situação pandémica e consequentes restrições, produtores e organização uniram-se para confecionar uma refeição solidária, com o custo simbólico de 2,5 euros, valor que reverterá na totalidade a favor de famílias carenciadas do concelho, em forma de cabaz com bens de primeira necessidade, produtos adquiridos no comércio tradicional. O “Arroz de Fumeiro solidário” será confecionado pelos produtores no local, nos dois primeiros dias de certame (sexta-feira e sábado), sendo, no entanto, devidamente acondicionado, em doses individuais, de forma a poder ser transportado e degustado no conforto do lar e em segurança para todos.

Plataforma online mantém-se como forma de potenciar vendas

Com o objetivo de potenciar as vendas, e tendo em conta o sucesso alcançado ao longo do último ano através de uma mostra online – que se constituiu como um ótimo espaço de promoção, divulgação e venda dos produtos – a plataforma digital continuará em funcionamento, como instrumento adicional de venda e promoção dos produtores locais. Um espaço que não se esgota no período de realização do certame, mas que se estende ao longo do ano. Atualmente agrega cerca de 30 produtores, respetivos contactos e informação adicional, assim como interessantes receitas para todos os gostos.

Este site, de caráter dinâmico, para além de dar a conhecer produtores e produtos, vai apresentando propostas de conceituados chefes nacionais, bem como de várias personalidades convidadas, que se associaram a este projeto, aceitando o desafio de trabalhar com as iguarias gastronómicas flavienses, na elaboração de pratos requintados de autor, reinventando o tradicional de uma forma criativa e divertida, mas mantendo o sabor e qualidade reconhecida.