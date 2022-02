Sabores de Chaves supera expectativas de organização e produtores

Após o interregno de 2021, devido à covid-19, a Mostra Gastronómica dos Sabores de Chaves regressou ao formato presencial, no passado fim de semana, contribuindo para a retoma da atividade económica, em particular do setor dos produtos agro-alimentares.

O certame, realizado durante três dias, contou com a presença de cerca de 10 mil visitantes, muitos deles oriundos da vizinha Galiza e da zona do Porto. Com as expectativas cumpridas, no final, os produtores locais mostraram-se satisfeitos por terem arriscado, conseguindo atingir o objetivo de escoar os seus produtos, assim como alcançar novos clientes e oportunidades de negócio.

Paralelamente foi também realizada uma ação de solidariedade através da promoção de um prato típico flaviense – o Arroz de Fumeiro-, com a participação da Escola Profissional de Chaves na sua confeção, com doação dos ingredientes pelos produtores. O cariz solidário da atividade permitiu o serviço de 340 doses individuais, cuja receita reverteu para apoio social a famílias carenciadas do concelho.

O autarca flaviense manifesta-se satisfeito, ao deixar palavras de agradecimento aos produtores locais e artesãos, “por serem a essência deste certame gastronómico”, uma “montra privilegiada dos sabores locais, com enfoque particular no fumeiro, no presunto e no pastel de Chaves, sem esquecer o vinho, o mel e os licores”.