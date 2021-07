Sabrosa acolheu ontem o Fórum Internacional de Inovação Educacional Magalhães – Elcano

O “Laboratorio Innovación Social Magallanes-Elcano (Lab-ME)” organizou e realizou ontem em Sabrosa o Fórum Internacional de Inovação Educacional Magalhães – Elcano, o seu segundo Fórum de Inovação Social neste âmbito, e trouxe a Sabrosa quinze especialistas de Portugal e Espanha nesta matéria. Durante o dia, cerca de quarenta participantes tiveram a oportunidade de ver e ouvir vários testemunhos e experiências inovadoras de formação já aplicadas à educação escolar e a setores como, por exemplo, o turismo e a hotelaria, que servirão como exemplo e inspiração para novos projetos a todos os participantes.

Presentes no evento estiveram Domingos Carvas, presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Juan Marín, vice-presidente da Andaluzia e Conselheiro do Turismo, Regeneração, Justiça e Administração Local, o presidente da Estrutura de Missão para as Comemorações dos 500 Anos da Viagem de Circum-navegação de Fernão de Magalhães, José Marques e Sol Barbado, diretora do “Laboratorio Innovación Social Magallanes-Elcano”, que, num dos momentos do Fórum, assinaram um protocolo de cooperação para a realização de futuras iniciativas subordinadas ao temas e aos territórios abrangidos no mesmo.