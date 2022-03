Sabrosa apresenta a sua Rede de Percursos Pedestres no próximo dia 20 de março

O município de Sabrosa apresenta, no próximo dia 20 de março, a sua rede de percursos pedestres, com um evento que terá início pelas 8h30 no Centro de Apoio ao Pedestrianismo – Antiga Escola Primária de Paços.

Esta rede de percursos faz parte do projeto “Trilhos de Sabrosa” e recebeu aprovação por parte da Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal sendo esta rede constituída por quatro trilhos, de pequena rota dos quais: PR2 SBR- Trilho do Castro de Sabrosa, com uma distância de 6.8 km; PR3 SBR- Trilho do Volfrâmio de 10.9km; PR4 SBR- Trilho Vinhateiro de Provesende com 6.4km e PR5 SBR- Trilho nos Passos de Torga com 11.4 km.

A 20 de março, a PR5 SBR “Trilho nos Passos de Torga” será o principal destaque da programação, onde o visitante terá oportunidade de participar no passeio pedestre de 11,4 km.

A Pequena Rota em questão inicia em São Martinho de Anta, continua em direção à Sepultura da Arcã, onde se destaca os vestígios da ocupação medieval, e passa pela Mamoa 1 de Madorras, uma marca histórica do período megalítico em Sabrosa, onde as pinturas e gravuras serão também alvo de destaque. De seguida o passeio irá em direção à aldeia de Garganta, passando pela Necrópole das Touças, onde as sepulturas se enquadram na Alta Idade Média.

A programação tem início pelas 8h30 com a inauguração do Centro de Apoio ao Pedestrianismo na Antiga Escola Primária de Paços, seguindo-se pelas 9h00 a ida para o Espaço Miguel Torga, em São Martinho de Anta onde começa a PR5 SBR “Trilho nos Passos de Torga”. O programa termina pelas 13h30 com um brunch para todos os participantes no Centro de Apoio ao Pedestrianismo, em Paços.

O projeto “Trilhos de Sabrosa” teve como base a beneficiação do património local com a criação de uma rede de percursos pedestres e introdução de sinalética adequada nos itinerários turísticos e paisagísticos do concelho de Sabrosa.

O mesmo foi proposto pela Câmara Municipal de Sabrosa e teve enquadramento no Programa de Renovação de Aldeias, da Medida 10 LEADER, operação 10.2.1.6 Renovação de Aldeias com candidatura aprovada e financiada a 80% num investimento total de 90 208.75 Euros.

Esta é uma forte aposta do Município de Sabrosa na valorização da paisagem e do património existente.

Faça a sua inscrição (gratuita e obrigatória) até ao dia 15 de março através do email:

desporto@cm-sabrosa.pt.