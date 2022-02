Sabrosa: apresentação da segunda EIP dos Bombeiros Voluntários de Provesende

Foi hoje apresentada, na Aldeia Vinhateira de Provesende, a segunda Equipa de Intervenção Permanente – EIP dos Bombeiros Voluntários de Provesende.

A Associação Humanitária ficou dotada de mais uma Equipa de Intervenção Permanente, composta por cinco elementos que visam assegurar em permanência a segurança dos munícipes do concelho de Sabrosa, designadamente no combate a incêndios; socorro às populações em caso de incêndios, inundações, desabamentos, abalroamentos e em todos os acidentes ou catástrofes; socorro a náufragos; socorro complementar, em segunda intervenção, desencarceramento ou apoio a sinistrados no âmbito da urgência pré-hospitalar, não podendo substituir-se aos acordos com a autoridade nacional de emergência médica; minimização de riscos em situações de previsão ou ocorrência de acidente grave; colaboração em outras atividades de proteção civil, no âmbito do exercício das funções específicas que são cometidas aos corpos de bombeiros.

A cerimónia contou com a presença da Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Helena Lapa, do Presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Provesende, Manuel Peixoto, do comandante desta mesma Associação, Ilídio Pinto, do 1º e 2º comandante operacional distrital de Vila Real, contando também com a presença de vários elementos daquele corpo de bombeiros.

Na ocasião, a Presidente da Câmara Municipal demonstrou o orgulho e honra sentidos e a total confiança num “serviço com qualidade”, sendo este um investimento por parte do município de Sabrosa que “garante a segurança das suas gentes”.

Por outro lado, o Presidente da Direção da AHBVP agradeceu todo o empenho depositado nesta ação por parte da Câmara Municipal de Sabrosa.

O município de Sabrosa conta, a partir de hoje, com mais uma equipa operacional no terreno.