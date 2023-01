Sabrosa assinala evocação do 28.º aniversário do falecimento de Miguel Torga

Amanhã, dia 17 de janeiro, data em que assinalam os 28 anos do falecimento de Miguel Torga, o Espaço Miguel Torga e o Município de Sabrosa prepararam uma homenagem ao poeta.

Do programa consta, pelas 16h30, uma romagem à campa do escritor, no cemitério de São Martinho de Anta.

Pelas 21h00, o Espaço Miguel Torga acolherá o concerto “Entre a Música e a Poesia” de Joana Alegre, no qual a intérprete escreve mais uma história no seu percurso musical, dando voz a poemas de Miguel Torga, uma bonita homenagem. “Será um espetáculo intimista no qual visita autores portugueses e a própria obra da cantautora, sem esquecer Miguel Torga”, pode ler-se no comunicado da Câmara Municipal de Sabrosa.

GC CM