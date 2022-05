Sabrosa assinalou “Dia do Agrupamento” com toda a comunidade escolar

Foi no passado dia 13, sexta-feira, que o Agrupamento de Escolas Miguel Torga de Sabrosa comemorou o “Dia do Agrupamento” com toda a comunidade escolar.

O programa contemplou várias atividades ao longo do dia, em diferentes vertentes, e organizadas em diversos espaços da vila de Sabrosa.

Durante a manhã o Parque BB King foi escolhido para receber várias atividades ao ar livre, com a presença e interação do Exército Português e dos Bombeiros Voluntários de Sabrosa. Destacou-se a demonstração da Equipa Cinotécnica da Guarda Nacional Republicana, que deixou radiantes pequenos e graúdos com as tarefas e capacidades dos cães treinados para vários cenários e ainda para uma demonstração do grupo de cavalaria. O programa prosseguiu com atividade física, música e muita animação, estendendo-se durante toda a tarde no Agrupamento de Escolas Miguel Torga.

O Sarau Cultural decorreu à noite e teve lugar no Pavilhão desportivo da Escola EB 2, 3/ S Miguel Torga. No palco várias foram as apresentações e atuações preparadas a partir de trabalhos, atividades e projetos desenvolvidos ao longo do ano por alunos dos vários anos escolares.