Sabrosa: autarquia entregou lembranças de natal à população com 65 ou mais anos

Na sequência da não realização da tradicional Festa de Natal dos idosos, devido à pandemia provocada pela COVID-19, o município de Sabrosa decidiu assinalar esta época festiva abrindo inscrições para a entrega de uma lembrança alusiva à época natalícia a todos os munícipes com 65 ou mais anos. A entrega aconteceu esta semana, numa ação concertada com as Juntas de Freguesia, tendo sido distribuídas mais de 1300 lembranças em todo o concelho.

Esta iniciativa acontece numa época em que a união e a amizade são motes, salientando-se a importância que esta faixa da nossa população representa em termos sociais para o concelho, reconhecida pelo executivo municipal, que pretende acompanhar de perto toda a população através de um contacto próximo e ágil.

Fonte: CM Sabrosa