Sabrosa: Bolsas de Estudo para o Ensino Superior entregues a 83 alunos do concelho

As Bolsas de Estudo Miguel Torga para o Ensino Superior 21/22 foram ontem entregues a 83 alunos do concelho. Para assinalar o momento, aconteceu na tarde de ontem uma cerimónia restrita, devido ao atual estado de pandemia que se vive, onde estiveram presentes três alunos que ingressaram este ano no ensino superior em representação de todos os outros, de forma a terem a oportunidade de receber pessoalmente um Certificado de Atribuição da Bolsa.

No ato, a Presidente do município, Helena Lapa, afirmou que “é com muito agrado que a autarquia promove mais uma vez esta iniciativa, contribuindo desta forma para a formação superior dos jovens do nosso concelho, esperando que no futuro, no fim do seu ciclo de estudos, possam regressar ao nosso concelho e contribuir ativamente para o futuro da nossa terra”. Aproveitou ainda o momento para desejar a todos a continuação de Boas Festas e um Bom Ano Novo de 2022 com muitos sucessos pessoais e académicos.

A Bolsa de Estudo Miguel Torga representa este ano um investimento global do município de Sabrosa de cerca de quarenta e nove mil e oitocentos euros, distribuídos pelos 83 alunos contemplados.